"War on Terror" / Kriegsermächtigung aus 2001 / Iran Abkommen

Passagier





Junior Member

Themen: 1

Registriert seit: Jan 2018

Bewertung: Beiträge: 1Themen: 1Registriert seit: Jan 2018Bewertung: 0 #1



Konkret hat das State Department ebenfalls vor rund zwei Wochen ihre "Diplomaten" der Central Intelligence Agency zu ihren untergebenen EU Häftlingen geschickt.

https://de.reuters.com/article/iran-idDEKBN1FB2GO



"Arbeitsgruppen" der "Diplomaten" arbeiten bereits an einer Sabotage des Iran Abkommen.

http://thehill.com/homenews/administrati...clear-deal

http://nationalinterest.org/feature/trum...deal-24253



Die EU Klone sind bereits erkennbar eingeschwenkt.

https://www.jungewelt.de/artikel/326156....feuer.html



Ohne jetzt einen allseits gepflegten Dauerfetisch befördern zu wollen, lässt sich nicht vermeiden zu erwähnen: die Formulierung Netanyahu und Trump seien eine "vulkanische Geistverschmelzung" eingegangen, könnte nicht treffender sein.

https://twitter.com/CNNnewsroom/status/8...6049384448



Triebkraft diesen ewigen Römertraumes von der Eroberung Persiens ist in der Tat der derzeitige Monarch eines konkurrierenden vorderasiatischen Kirchenstaates, der gern atomwaffenfähige Uboot-Gaben von wiederum unseren EU Klonen an der Bundesregierung kassiert.



Netanyahu, der bekanntermaßen 1996 zum ersten Mal in Israel ans Ruder kam, nachdem sein sozialdemokratischer Vorgänger Rabin beseitigt worden war und dieses Gerede vom Frieden endlich aufhörte, redet nun seit Jahrzehnten von der sofort, gleich oder schon gestern bevorstehenden iranischen Atombombe.

https://www.jungewelt.de/loginFailed.php...alarm.html



Tja. Wie damit umgehen? Vor ein paar Wochen hat die US Administration bzw das Pentagon eine neue "National Defense Strategy" veröffentlicht. Abgesehen davon wie immer mehr Geld zu bekommen, redet diese von China und Russland als Kontrahenten und versucht, den Widerspruch von einem angeblichen (ungewinnbaren) Krieg gegen eine Kriegstaktik (Terrorismus) und der Unterstützung für terroristische Söldner loszuwerden. Mit einem Wort: da winkt eine neue Kriegsermächtigung. Die Authorization for Use of Military Force vom 14. September 2001 ist, nun ja, selbst bei Kriegstreibern mittlerweile umstritten, weil sie schlicht ausinterpretiert worden ist und als Feigenblatt für den weltweiten Krieg und fortlaufende Angriffskriege und Eroberungen einigermaßen ausgeleiert.Konkret hat das State Department ebenfalls vor rund zwei Wochen ihre "Diplomaten" der Central Intelligence Agency zu ihren untergebenen EU Häftlingen geschickt."Arbeitsgruppen" der "Diplomaten" arbeiten bereits an einer Sabotage des Iran Abkommen.Die EU Klone sind bereits erkennbar eingeschwenkt.Ohne jetzt einen allseits gepflegten Dauerfetisch befördern zu wollen, lässt sich nicht vermeiden zu erwähnen: die Formulierung Netanyahu und Trump seien eine "vulkanische Geistverschmelzung" eingegangen, könnte nicht treffender sein.Triebkraft diesen ewigen Römertraumes von der Eroberung Persiens ist in der Tat der derzeitige Monarch eines konkurrierenden vorderasiatischen Kirchenstaates, der gern atomwaffenfähige Uboot-Gaben von wiederum unseren EU Klonen an der Bundesregierung kassiert.Netanyahu, der bekanntermaßen 1996 zum ersten Mal in Israel ans Ruder kam, nachdem sein sozialdemokratischer Vorgänger Rabin beseitigt worden war und dieses Gerede vom Frieden endlich aufhörte, redet nun seit Jahrzehnten von der sofort, gleich oder schon gestern bevorstehenden iranischen Atombombe.Tja. Wie damit umgehen? Suchen Antworten